ДТП школьного автобуса и поезда во Франции: часть детей не опознали

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Более 10 школьников, которые погибли или пострадали в четверг при столкновении перевозившего детей автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не удалось идентифицировать, сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру региона.

ДТП, в котором участвовал школьный автобус и региональный поезд TER, случилось на переезде недалеко от французского города Перпиньян. В автобусе находились не менее 20 детей, которых сопровождали взрослые. При столкновении автобус разорвало на две части. Всего, как сообщают СМИ, погибло и пострадало 24 человека, из них 20 — дети.



© REUTERS/ HANDOUT Авария на железнодорожном переезде во Франции

Пострадавшие были госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как критическое. По данным прокуратуры, на настоящий момент еще не опознаны четыре погибших ребенка, а также семеро из тех, кто получил тяжелые травмы.

Как сообщили в региональном управлении национальной железнодорожной компании SNCF, в момент столкновения переезд был закрыт. Однако, по словам очевидцев, шлагбаум в момент проезда автобуса через пути не был опущен, а огни мигающей сигнализации не зажжены.

Персонал и пассажиры поезда не пострадали.

На место происшествия прибыли министр транспорта Франции Элизабет Борн и премьер-министр страны Эдуард Филипп.