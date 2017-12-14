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ДТП школьного автобуса и поезда во Франции: часть детей не опознали
15.12.2017 06:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Более 10 школьников, которые
ДТП, в котором участвовал школьный автобус и региональный поезд TER, случилось на переезде недалеко от французского города Перпиньян. В автобусе находились не менее 20 детей, которых сопровождали взрослые. При столкновении автобус разорвало на две части. Всего, как сообщают СМИ, погибло и пострадало 24 человека, из них 20 — дети.
© REUTERS/ HANDOUT
Авария на железнодорожном переезде во Франции
Пострадавшие были госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как критическое. По данным прокуратуры, на настоящий момент еще не опознаны четыре погибших ребенка, а также семеро из тех, кто получил тяжелые травмы.
Как сообщили в региональном управлении национальной железнодорожной компании SNCF, в момент столкновения переезд был закрыт. Однако, по словам очевидцев, шлагбаум в момент проезда автобуса через пути не был опущен, а огни мигающей сигнализации не зажжены.
Персонал и пассажиры поезда не пострадали.
На место происшествия прибыли министр транспорта Франции Элизабет Борн и премьер-министр страны Эдуард Филипп.
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Железнодорожная компания и очевидцы расходятся в показаниях относительно закрытого переезда и разрешающего сигнала светофора.
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