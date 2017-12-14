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Серия нападений с ножом в Голландии: два человека убиты, трое ранены
15.12.2017 06:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. В результате нападений в голландском Маастрихте два человека погибли и еще трое получили ранения, сообщает полиция города.
Инциденты случились в четверг вечером в двух местах на северо-западе города. Жертвы нападения находились на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.
"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", — сообщила полиция на своей страничке в Twitter.
По данным правоохранительных органов, и убитые, и нападавший были выходцами из Сирии.
Как сообщают местные СМИ, оба происшествия могут быть связаны между собой. Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают. Версия терроризма также исключается.
В настоящее время подозреваемый задержан. На месте продолжают работать экстренные службы.
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Раненых людей нашли в нескольких сотнях метров от тел погибших, полиция подозревает в нападении выходца из Сирии.
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