Серия нападений с ножом в Голландии: два человека убиты, трое ранены

МИНСК, 15 дек — Sputnik. В результате нападений в голландском Маастрихте два человека погибли и еще трое получили ранения, сообщает полиция города.

Инциденты случились в четверг вечером в двух местах на северо-западе города. Жертвы нападения находились на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", — сообщила полиция на своей страничке в Twitter.

Twee steekincidenten in #Maastricht met 2 doden en meerdere gewonden. Politie doet onderzoek ter plaatse. Meer informatie volgt. — Politie Limburg (@PolLimburg) 14 декабря 2017 г.

​По данным правоохранительных органов, и убитые, и нападавший были выходцами из Сирии.

Как сообщают местные СМИ, оба происшествия могут быть связаны между собой. Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают. Версия терроризма также исключается.

В настоящее время подозреваемый задержан. На месте продолжают работать экстренные службы.