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Серия нападений с ножом в Голландии: два человека убиты, трое ранены

15.12.2017 06:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. В результате нападений в голландском Маастрихте два человека погибли и еще трое получили ранения, сообщает полиция города.

Инциденты случились в четверг вечером в двух местах на северо-западе города. Жертвы нападения находились на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", — сообщила полиция на своей страничке в Twitter.

​По данным правоохранительных органов, и убитые, и нападавший были выходцами из Сирии.

Как сообщают местные СМИ, оба происшествия могут быть связаны между собой. Однако в полиции эту информацию пока не подтверждают. Версия терроризма также исключается.

В настоящее время подозреваемый задержан. На месте продолжают работать экстренные службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Раненых людей нашли в нескольких сотнях метров от тел погибших, полиция подозревает в нападении выходца из Сирии.

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