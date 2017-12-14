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Уснувший за рулем таксист спровоцировал тройное ДТП на Могилевщине
15.12.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Устанавливаются причины ДТП с участием трех автомобилей в Могилевском районе, сообщили Sputnik в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел накануне утром на автодороге Р-93 Могилев – Бобруйск. Столкнулись Datsun службы такси, Opel Mokka и Mercedes Sprinter.
В результате аварии водитель такси получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Госпитализация потребовалась также водителю кроссовера. В ГАИ отметили, что по предварительной информации таксист уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение трех авто.
По информации областного УМЧС, на место происшествия были вызваны и спасатели – необходимо было деблокировать 26-летнего водителя Datsun из искореженной машины.
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Водитель такси находится в реанимации, также в больницу отвезли и мужчину, который управлял кроссовером.
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