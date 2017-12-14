Уснувший за рулем таксист спровоцировал тройное ДТП на Могилевщине

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Устанавливаются причины ДТП с участием трех автомобилей в Могилевском районе, сообщили Sputnik в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне утром на автодороге Р-93 Могилев – Бобруйск. Столкнулись Datsun службы такси, Opel Mokka и Mercedes Sprinter.

В результате аварии водитель такси получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Госпитализация потребовалась также водителю кроссовера. В ГАИ отметили, что по предварительной информации таксист уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение трех авто.

По информации областного УМЧС, на место происшествия были вызваны и спасатели – необходимо было деблокировать 26-летнего водителя Datsun из искореженной машины.