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Девушка погибла под колесами Lexus в Шабанах

15.12.2017 10:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Девушка погибла утром в Минске под колесами автомобиля в микрорайоне Шабаны в Минске, рассказали Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Девушка погибла под колесами Lexus в Шабанах
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры

ДТП произошло в пятницу в 7 часов 40 минут. За рулем автомобиля Lexus был мужчина 1991 года рождения. Он ехал по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в сторону промзоны Шабаны.

"Водитель двигался в третьей полосе. На пересечении с улицей Бачило он совершил наезд на девушку 22 лет, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора", — рассказали в отделе агитации и пропаганды Госавтоинспекции.

Девушка погибла на месте. В ГАИ подчеркнули, что по внешним признакам водитель был трезв, на автомобиле была установлена зимняя резина, Техосмотр также был пройден.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, девушка попала под колеса, когда перебегала переход на красный сигнал светофора.

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