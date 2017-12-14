BMW насмерть сбил лежавшего на могилевской трассе мужчину

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Березинском районе, сообщили Sputnik в пятницу в ГАИ Минской области.

Дорожный инцидент произошел на трассе Минск – Могилев – 61-летний водитель BMW X5, ехавший в направлении столицы, сбил 47-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", — рассказали в ГАИ. Там отметили, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

В ГАИ в связи с происшествием подчеркнули необходимость пешеходам обозначать себя фликерами при движении в темное время суток.

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