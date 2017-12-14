Три брестских подростка обокрали два десятка гаражей

Три 17-летних брестских студента (два учатся в вузе, третий — в колледже) подозреваются в кражах имущества из гаражей, пишет «СБ».

С августа по декабрь 2017 года парни в свободное от учебы время, по ночам, через крыши проникали внутрь гаражей, откуда забирали инструменты, запчасти и различные предметы бытового значения:

Предположительно, молодые люди причастны к совершению не менее двадцати краж из гаражей. Большая часть похищенного имущества изъята при проведении обысков по месту жительства и в съемных гаражах подозреваемых, рассказали в милиции региона.

В отношении них возбуждены уголовные дела за кражу.