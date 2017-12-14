|
Три брестских подростка обокрали два десятка гаражей
Три 17-летних брестских студента (два учатся в вузе, третий — в колледже) подозреваются в кражах имущества из гаражей,
С августа по декабрь 2017 года парни в свободное от учебы время, по ночам, через крыши проникали внутрь гаражей, откуда забирали инструменты, запчасти и различные предметы бытового значения:
Предположительно, молодые люди причастны к совершению не менее двадцати краж из гаражей. Большая часть похищенного имущества изъята при проведении обысков по месту жительства и в съемных гаражах подозреваемых, рассказали в милиции региона.
В отношении них возбуждены уголовные дела за кражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предположительно, молодые люди причастны к совершению не менее двадцати краж из гаражей.
|
Архив (ЧП)
Комментарии