ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три брестских подростка обокрали два десятка гаражей

15.12.2017 11:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три 17-летних брестских студента (два учатся в вузе, третий — в колледже) подозреваются в кражах имущества из гаражей, пишет «СБ».

С августа по декабрь 2017 года парни в свободное от учебы время, по ночам, через крыши проникали внутрь гаражей, откуда забирали инструменты, запчасти и различные предметы бытового значения:

Предположительно, молодые люди причастны к совершению не менее двадцати краж из гаражей. Большая часть похищенного имущества изъята при проведении обысков по месту жительства и в съемных гаражах подозреваемых, рассказали в милиции региона.

В отношении них возбуждены уголовные дела за кражу.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предположительно, молодые люди причастны к совершению не менее двадцати краж из гаражей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сотрудник службы доставки похищал машины с парковок во дворах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика