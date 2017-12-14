Сотрудник службы доставки похищал машины с парковок во дворах Минска

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Правоохранители задержали 23-летнего уроженца Гомельской области, который подозревается в совершении четырех краж автомобилей, сообщили в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Задержанный молодой человек проживает в столичном микрорайоне Серебрянка в частном доме, а работает в службе доставки.

Среди похищенных с парковок машин — Mercedes-Benz 250, два Volkswagen Jetta и Ford Sierra. Два автомобиля подозреваемый продал, а два использовал как "доноры" для собственной машины.

Последний факт кражи был в конце ноября, а начал свою преступную деятельность злоумышленник минувшей весной.

Кроме того, молодой человек признался в совершении 11 краж из автомобилей (аккумуляторы, запчасти, комплектующие).

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Республики Беларусь ("Кража"), ему может грозить наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, отметили в ГУВД.