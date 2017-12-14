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Водитель Uber задержан за изнасилование 16-летней пассажирки

15.12.2017 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. 58-летний водитель сервиса такси Uber был арестован в четверг в американском штате Джорджия за изнасилование 16-летней пассажирки, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Водитель Uber задержан за изнасилование 16-летней пассажирки
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Инцидент произошел в минувшие выходные – девушка возвращалась на такси из бара, где находилась с друзьями, когда водитель остановил машину, заблокировал окна и двери и изнасиловал ее.

После он высадил девушку возле жилых домов, она начала стучать во все двери и просить о помощи. Пострадавшая была госпитализирована, издание отмечает, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был арестован, по информации сервиса Uber, он начал сотрудничать с ними около двух месяцев назад. Сервис также отметил, что водитель уже удален из приложения.

 
Теги: Минск
 
 
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Сама девушка рассказала, что она возвращалась на такси из бара, когда водитель остановил машину, заблокировал двери и изнасиловал ее.

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