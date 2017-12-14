На рынках Минска нашли семь точек нелегальной продажи красной икры

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Семь торговых точек занимались незаконной реализацией красной икры, сообщили в пятницу в ГУВД Мингорсиполкома.

Ранее, 1 декабря, правоохранители изъяли красную икру у организации, которая занимается продажей рыбной продукции на одном из рынков столицы. Тогда было изъято около 2,5 тысяч банок икры на общую сумму около 50 тысяч рублей. Икра была привезена из России.

Борцы с экономическими преступлениями установили, что у этой организации в Минске имеются еще семь торговых точек на рынках в Центральном, Московском и Партизанском районах.

"На каждой точке были выявлены нарушения законодательства – снова происходит незаконная реализация красной икры. Также были выявлены и кассовые нарушения", — отметили в ГУВД.

Оперативники изъяли 30 банок икры на общую сумму около 400 рублей. Без соответствующих документов и госрегистрации реализовывалась печень трески.

Административные протоколы составлены в отношении данной организации за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 12.7 КоАП Республик Беларусь) и нарушение законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35).

Кроме того, рассматривается вопрос о составлении протокола за нарушение кассовой дисциплины (ст. 12.20). Общая сумма штрафа может превысить 7 тысяч рублей.