Не успел перебежать: пешеход погиб на дороге под Клецком

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Клецком районе, перебегавшего в темноте дорогу, сообщила Sputnik в пятницу инспектор отделения агитации и пропаганды областного УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Авария произошла накануне около 19:10 в агрогородке Яновичи, расположенном в Клецком районе.

"Водитель, двигаясь на автомобиле Audi А4, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода местного жителя", – сказала Спунова.

Она также уточнила, что 62-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. По информации ГАИ, пешеход в нарушение Правил дорожного движения в темное время суток не был обозначен фликером.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

По данным областной ГАИ, за прошедшие сутки в Минской области произошли две аварии, в результате которых два человека погибли.