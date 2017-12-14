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Празднование Нового года: в 2017-м от петард пострадали 30 человек

15.12.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек – Sputnik. Тридцать человек пострадали в Беларуси в результате использования петард и фейерверков во время празднования Нового года – 2017, а также в предновогодние дни и после праздника, заявил начальник отдела взрывотехнических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Сергей Игнатович.

Празднование Нового года: в 2017-м от петард пострадали 30 человек
© Фото: УВД Минского облисполкома
Пиротехнику нашли на продуктовом складе в Молодечненском районе

До нового 2018-го года остается 16 дней, в торговых объектах белорусы начали массово приобретать петарды и фейерверки.

"Новый год люди хотят встретить нормально, со всеми четырьмя конечностями. Правда, получается это не у всех", – цитируются на сайте ГКСЭ слова Игнатовича.

По информации представителя комитета, в прошлом году статистика была неутешительная: от взрывов петард и фейерверков в республике пострадали 30 человек, в том числе девять детей.

Игнатович также отметил, что нетрезвые люди зачастую забывают о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий, что приводит к трагическим последствиям.

В настоящее время в Беларуси сотрудники МЧС и МВД проводят массовые проверки мест реализации пиротехнических изделий и их хранения. Ранее правоохранители обратились к белорусам с просьбой сообщать в милицию информацию о нелегальных продавцах петард, поскольку они могут реализовывать небезопасную и несертифицированную продукцию.

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Теги: Минск
 
 
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В ГКСЭ констатируют: нетрезвые люди зачастую забывают о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий, что приводит к трагическим последствиям.

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