|
Празднование Нового года: в 2017-м от петард пострадали 30 человек
15.12.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Тридцать человек пострадали в Беларуси в результате использования петард и фейерверков во время празднования Нового года – 2017, а также в предновогодние дни и после праздника, заявил начальник отдела взрывотехнических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Сергей Игнатович.
До нового 2018-го года остается 16 дней, в торговых объектах белорусы начали массово приобретать петарды и фейерверки.
"Новый год люди хотят встретить нормально, со всеми четырьмя конечностями. Правда, получается это не у всех", – цитируются на
По информации представителя комитета, в прошлом году статистика была неутешительная: от взрывов петард и фейерверков в республике пострадали 30 человек, в том числе девять детей.
Игнатович также отметил, что нетрезвые люди зачастую забывают о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий, что приводит к трагическим последствиям.
В настоящее время в Беларуси сотрудники МЧС и МВД проводят массовые проверки мест реализации пиротехнических изделий и их хранения. Ранее правоохранители обратились к белорусам с просьбой сообщать в милицию информацию о нелегальных продавцах петард, поскольку они могут реализовывать небезопасную и несертифицированную продукцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГКСЭ констатируют: нетрезвые люди зачастую забывают о технике безопасности при использовании пиротехнических изделий, что приводит к трагическим последствиям.
|
Архив (ЧП)
Комментарии