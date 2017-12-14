Массовая авария в Гродно: столкнулись сразу 9 легковушек

ГРОДНО, 15 дек – Sputnik. Массовая авария с участием девяти легковых автомобилей произошла в Гродно, передает корреспондент Sputnik.



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ДТП произошло около 17:00 на улице Горновых – на въезде на Старый мост областного центра.

Как передает корреспондент Sputnik, спровоцировал аварию медленно двигавшийся Nissan Murano, в него въехал VW Transporter, затем Skoda, KIA, VW Touareg и еще четыре автомобиля, собрав "паровоз".

По предварительным данным, никто из пассажиров и водителей столкнувшихся машин не пострадал. В настоящее время автомобилисты ждут прибытия на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции.



© Sputnik / Инна Гришук Массовая авария в Гродно

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