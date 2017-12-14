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Юноша на чужой Audi сбил девушку на переходе в Городке
15.12.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в результате ДТП в Городке: ее на пешеходном пешеходе сбил на Audi 18-летний водитель, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
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© Sputnik / Инна Гришук
Авария произошла около 09:00 15 декабря на улице Баграмяна районного центра.
"Мужчина, управляя автомашиной Audi А4, при совершении обгона совершил наезд на 23-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу", – сказала Сахарова.
Она также уточнила, что пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена скорой в Городокскую центральную районную больницу.
По словам Сахаровой, следователи выяснили, что машина 18-летнему молодому человеку не принадлежит, а права он получил в августе текущего года.
По факту Городокским райотделом СК было возбуждено дело в отношении водителя по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), молодой человек задержан.
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Машина 18-летнему молодому человеку не принадлежит, а права он получил в августе текущего года.
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