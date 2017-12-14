В аэропорту Амстердама полиция открыла стрельбу по вооруженному человеку

Полиция Голландии открыла стрельбу по вооруженному ножом человеку в аэропорту Схипхол, расположенном к юго-западу от Амстердама, говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

По данным Reuters , аэропорт эвакуировали. Через некоторое время его работа возобновилась.

Голландское издание NU сообщает , что человек, угрожавший ножом, выжил. Его забрали медики.

#schiphol eerste beelden incident op schiphol. Man met mes neergeschoten door Marechaussee 2 pic.twitter.com/HYwiHkTwy9 — mlohnen (@mlohnen) 15 декабря 2017 г.

Другое местное издание, Telegraaf, пишет, что полиция не рассматривает версию теракта. Мужчина угрожал ножом другому человеку. О мотивах его поступка пока ничего не известно.