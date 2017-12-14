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В аэропорту Амстердама полиция открыла стрельбу по вооруженному человеку
Полиция Голландии открыла стрельбу по вооруженному ножом человеку в аэропорту Схипхол, расположенном к юго-западу от Амстердама, говорится
По данным
Голландское издание
Другое местное издание, Telegraaf, пишет, что полиция не рассматривает версию теракта. Мужчина угрожал ножом другому человеку. О мотивах его поступка пока ничего не известно.
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Мужчина угрожал ножом другому человеку. О мотивах его поступка пока ничего не известно.
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Архив (ЧП)
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