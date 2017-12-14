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В аэропорту Амстердама полиция открыла стрельбу по вооруженному человеку

15.12.2017 20:11 — ЧП | Tut.by  
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Полиция Голландии открыла стрельбу по вооруженному ножом человеку в аэропорту Схипхол, расположенном к юго-западу от Амстердама, говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

По данным Reuters, аэропорт эвакуировали. Через некоторое время его работа возобновилась.

Голландское издание NU сообщает, что человек, угрожавший ножом, выжил. Его забрали медики.

Другое местное издание, Telegraaf, пишет, что полиция не рассматривает версию теракта. Мужчина угрожал ножом другому человеку. О мотивах его поступка пока ничего не известно.

 
 
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Мужчина угрожал ножом другому человеку. О мотивах его поступка пока ничего не известно.

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