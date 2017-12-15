Сильное землетрясение произошло на острове Ява

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Землетрясение произошло на юге самого густонаселенного индонезийского острова Ява, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации EMSC, магнитуда землетрясения составила 6,4 балла по шкале Рихтера (максимальное – 9,5 балла).

Толчки были зафиксированы в 16:47 по времени UTC (19:47 по минскому времени). Очаг был расположен на глубине около 104 километров.

По данным властей Индонезии, толчки ощущались на соседнем крупном острове Сулавеси, находящемся в 500 километрах от Явы.

В настоящее время информации об угрозе возникновения цунами, а также разрушениях и жертвах не поступало.