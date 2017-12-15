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В Осло кот выжил после случайной стирки в машинке
16.12.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек — Sputnik. В норвежском Осло домашний кот по имени Зеро попал в стиральную машину и выжил после 40-минутной стирки, сообщил портал NRK.
Животное забралось в стиральную машину, когда глава семьи вышел из прачечной, чтобы взять еще одну пару грязных носков. К счастью, в машине был выставлен режим для стирки шерсти при 30 градусах. Обнаружили кота только после окончания стирки: у него были головокружение и рвота.
Питомца доставили в ветеринарную больницу, спустя два дня Зеро вернули домой. Хозяева уверяют, что питомец до сих пор пахнет мылом.
Теперь семья внимательно осматривает машину перед загрузкой белья.
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