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В Осло кот выжил после случайной стирки в машинке

16.12.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 дек — Sputnik. В норвежском Осло домашний кот по имени Зеро попал в стиральную машину и выжил после 40-минутной стирки, сообщил портал NRK.

Животное забралось в стиральную машину, когда глава семьи вышел из прачечной, чтобы взять еще одну пару грязных носков. К счастью, в машине был выставлен режим для стирки шерсти при 30 градусах. Обнаружили кота только после окончания стирки: у него были головокружение и рвота.

Питомца доставили в ветеринарную больницу, спустя два дня Зеро вернули домой. Хозяева уверяют, что питомец до сих пор пахнет мылом.

Теперь семья внимательно осматривает машину перед загрузкой белья.

 
Теги: Минск
 
 
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