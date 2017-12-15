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Змея заползла в квартиру в Солигорске

16.12.2017 17:17 — ЧП | Tut.by  
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Змея заползла в квартиру в Солигорске. Видеосюжет о происшествии был опубликован на сайте МЧС.

Один из жильцов квартиры увидел змею возле умывальника и вызвал спасателей.

Змея оказалось маисовым полозом. Это неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая на территории США и Мексики, которую часто содержат в домашних условиях любители экзотики. Как полоз попал в солигорскую квартиру — неизвестно, его хозяина пока не нашли.

Полоз будет содержаться в террариуме местного контактного зоопарка.

Напомним, в августе в столичной квартире на улице Ландера хозяева заметили змею на плите — ее оказалась гадюка.

В МЧС напомнили, что в случае обнаружения змеи необходимо покинуть помещение, оповестить соседей и других членов семьи, позвонить по телефону 112 и ожидать специалистов.

 
 
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Один из жильцов квартиры увидел змею возле умывальника и вызвал спасателей.

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