Пьяный пенсионер избил дочь кастрюлей и чайником

МИНСК, 18 дек — Sputnik. 68-летний пенсионер из Барановичей в пьяном угаре избил свою 31-летнюю дочь кухонной утварью, в результате чего нанес ей легкие телесные повреждения, об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 16 октября. В этот день около 16:30 между пьяным отцом и дочерью, проживающей вместе с ним, завязалась ссора. В ходе перепалки мужчина начал избивать девушку всем, что попадалось под руку, в том числе кастрюлей и чайником.

Милиция выехала на место происшествия и стала свидетелем семейной ссоры. Девушка была доставлена на экспертизу. Несмотря на то, что полученные женщиной травмы квалифицировали как легкие, в отношении пенсионера возбудили уголовное дело за умышленное причинение телесных повреждений.

Наказанием по ст. 153 УК Беларуси дебоширу могут послужить общественные или исправительные работы, штраф или арест.