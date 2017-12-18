Горячий интим: в японском салоне для взрослых сгорело заживо 4 человека

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Возгорание произошло в воскресенье днем в салоне по оказанию интимных услуг в японской префектуре Сайтама. От полученных ожогов две женщины и мужчина скончались в больнице, еще одно неопознанное тело было обнаружено пожарными прямо в здании, такую информацию распространили местные СМИ.

Пожар начался в воскресенье днем, предположительно в мини-котельной салона интимных услуг. По словам очевидцев, пламя распространилось довольно быстро, чему способствовал сильный ветер. Огонь охватил площадь 195 квадратных метров, на месте работали более 20 пожарных расчетов. Пожарным понадобилось больше пяти часов, чтобы потушить пламя.



© Pixabay Взрыв и пожар на химзаводе произошли возле японской горы Фудзи

С места пожара шесть мужчин и пять женщин были отправлены в больницу. По информации полиции, трое из них скончались от полученных травм: сорокалетний мужчина и две двадцатилетние девушки. Еще один человек погиб на месте, его тело нашли спасатели, но опознать его пока не удалось.

Известно, что в данный момент еще одна девушка находится в критическом состоянии. Остальные пострадавшие получили ожоги легкой и средней тяжести.

Пожар разгорелся в 500 метрах к северу от железнодорожной станции "Омия". Отмечается, что интимный салон до этого инцидента не имел проблем с противопожарной безопасностью. Последняя проверка проводилась в июне 2017 года, в результате развлекательному центру для взрослых было вынесено предписание убрать из коридора предметы, которые в случае пожара могут помешать эвакуации. Известно, что данное предписание было исполнено руководством салона. В данный момент устанавливается, что могло послужить причиной пожара.