﻿ Террорист-смертник взорвал себя в церкви в Пакистане: девять погибших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Террорист-смертник взорвал себя в церкви в Пакистане: девять погибших

18.12.2017 06:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Количество жертв мощного взрыва, который прогремел в воскресенье в городе Кветта на юге Пакистана, увеличилось до девяти человек, ранено более 50, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на Минздрав страны.

Террорист-смертник взорвал себя в церкви в Пакистане: девять погибших
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Нью-йоркский террорист обратился к Трампу в Facebook перед взрывом

Ранее сообщалось о восьми погибших и 44 пострадавших.

Одну из протестантских церквей в районе Заргун-роуд атаковали два смертника. Одного из них удалось застрелить на входе в храм, другой смог прорваться внутрь и активировал закрепленное на теле взрывное устройство. При себе у боевиков также было автоматическое оружие.

В церкви в этот день находилось от 300 до 400 человек. Все пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, доставлены в близлежащие медучреждения. Власти ведут расследование случившегося. По данным СМИ, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России).

Президент Пакистана Мамнун Хусейн выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он распорядился, чтобы пострадавшим была оказана максимально эффективная медицинская помощь. Как отметил Хусейн, "террористы и их трусливые атаки не ослабят решимость пакистанской нации в борьбе с этой угрозой".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате взрыва смертника в протестантской церкви в Пакистане погибло по уточненным данным 9 человек, полсотни пострадало.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика