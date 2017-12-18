Террорист-смертник взорвал себя в церкви в Пакистане: девять погибших

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Количество жертв мощного взрыва, который прогремел в воскресенье в городе Кветта на юге Пакистана, увеличилось до девяти человек, ранено более 50, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на Минздрав страны.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Нью-йоркский террорист обратился к Трампу в Facebook перед взрывом

Ранее сообщалось о восьми погибших и 44 пострадавших.

Одну из протестантских церквей в районе Заргун-роуд атаковали два смертника. Одного из них удалось застрелить на входе в храм, другой смог прорваться внутрь и активировал закрепленное на теле взрывное устройство. При себе у боевиков также было автоматическое оружие.

В церкви в этот день находилось от 300 до 400 человек. Все пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, доставлены в близлежащие медучреждения. Власти ведут расследование случившегося. По данным СМИ, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России).

Президент Пакистана Мамнун Хусейн выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он распорядился, чтобы пострадавшим была оказана максимально эффективная медицинская помощь. Как отметил Хусейн, "террористы и их трусливые атаки не ослабят решимость пакистанской нации в борьбе с этой угрозой".