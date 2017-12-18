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Ограбление таксиста: напали с пистолетом, уехали, попали в ДТП

18.12.2017 12:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Трое вооруженных пневматическим пистолетом мужчин напали на таксиста под Лидой, пишет пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Ограбление таксиста: напали с пистолетом, уехали, попали в ДТП
© Фото: Facebook / Оксана Соленюк
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Неизвестные выбросили таксиста из машины, похитили Br200 и $20 и попытались скрыться, но попали в ДТП.

О нападении в правоохранительные органы заявил пострадавший. В шести районах области объявили план "Перехват", и угонщиков удалось остановить.

Подозреваемые сообщили, что накануне нападения они распивали спиртное. Пистолет они украли у товарища. Как отметили в УВД, каждый из участников нападения ранее имел проблемы с законом.

Против мужчин возбуждено уголовное дело по 2 ч. статьи 207 УК РБ (разбой).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Трое мужчин под Лидой напали на водителя такси, похитили у него деньги и попытались скрыться.

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