Молодой нетрезвый водитель снес светофор в Минске

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Сегодня ночью 30-летний водитель сбил светофор на перекрестке улиц Стариновской и Скорины, мужчина оказался нетрезв, об этом сообщила Sputnik старший инспектор ГАИ Первомайского района Оксана Мехедко.

"Около часа ночи на пересечении улиц Стариновской и Скорины произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot 307. Водитель 1987 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, при повороте направо не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект", — пояснила она.



© Sputnik / Ирина Петрович ДТП в Минске с участием Peugeot

Выяснилось, что молодой человек имеет стаж вождения меньше года — он получил водительское удостоверение только в январе 2017. Кроме того, автомобиль, на котором он передвигался, не проходил технический осмотр. Ранее по линии ГАИ у молодого человека был только одно нарушение — превышение скорости, зафиксированное камерой фотофиксации.

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Водитель отказался "дыхнуть в трубочку", а анализ крови показал, что у горе-водителя содержалось 3,77 промилле алкоголя.