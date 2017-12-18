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Снова снегопад: аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов

18.12.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Снегопад стал причиной отмены около 170 рейсов утром 18 декабря в аэропорту Франкфурта-на-Майне, еще ряд прибывающих рейсов перенаправлен в другие аэропорты, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.

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"Просим пассажиров проверять статус своих рейсов", — сообщается на сайте Fraport.

Отмена рейсов касается и внутренних направлений, и международных.

Как сообщил представитель компании, к полудню Fraport рассчитывает на нормализацию погодных условий. На данный момент проводятся снегоуборочные работы.

​На минувшей неделе аэропорт в Торонто Pearson отменил 194 прибывающих рейса и 208 вылетов из-за первого значительного снегопада в сезоне.

Напомним, что сильный снегопад, захвативший страны Европы 10 декабря, привел к настоящему транспортному коллапсу.

 
Теги: Минск
 
 
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Множество рейсов из самой крупной воздушной гавани Германии перенаправлены в другие аэропорты.

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