Снова снегопад: аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Снегопад стал причиной отмены около 170 рейсов утром 18 декабря в аэропорту Франкфурта-на-Майне, еще ряд прибывающих рейсов перенаправлен в другие аэропорты, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.

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"Просим пассажиров проверять статус своих рейсов", — сообщается на сайте Fraport.

Отмена рейсов касается и внутренних направлений, и международных.

Как сообщил представитель компании, к полудню Fraport рассчитывает на нормализацию погодных условий. На данный момент проводятся снегоуборочные работы.

❄️❄️ our hill of cleared snow is growing ❄️❄️ pic.twitter.com/Zi3x0JMjwB — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 18 декабря 2017 г.

​На минувшей неделе аэропорт в Торонто Pearson отменил 194 прибывающих рейса и 208 вылетов из-за первого значительного снегопада в сезоне.

Напомним, что сильный снегопад, захвативший страны Европы 10 декабря , привел к настоящему транспортному коллапсу.