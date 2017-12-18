Почти боевик: для остановки бесправника пришлось стрелять по колесам

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Вечером в воскресенье в Дзержинском районе от сотрудников ГАИ попытался скрыться водитель на автомобиле без заднего регистрационного знака, погоня закончилась стрельбой по колесам, об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Пьяный бесправник на чужом авто задним ходом протаранил машину ГАИ

Инцидент произошел в агрогородке Негорелое около 10 часов вечера. Наряд ДПС заметил автомобиль Volkswagen LT35 без заднего регистрационного знака. Сотрудники ГАИ подали водителю авто сигнал об остановке включением специальных световых и звуковых сигналов, но мужчина не отреагировал и продолжил движение в сторону деревни Клыповщина. В результате сотрудники ГАИ преследовали нарушителя около 10 километров.

"В ходе преследования водитель микроавтобуса Фольксваген LT35 не выполнял неоднократные требования сотрудников милиции об остановке и пытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан. В лесном массиве вблизи деревни Безодница Дзержинского района для остановки транспортного средства инспектором ГАИ было использовано табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух, сотрудник открыл огонь по задним колесам автомобиля, и повредил одно из них. После чего микроавтобус остановился", — рассказали в ГАИ.

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Оказалось, что за рулем авто находился 17-летний житель деревни Микуличи Дзержинского района без водительского удостоверения.В отношении него были составлены семь административных протоколов. Несовершеннолетний не имел права управления автомобилем, не был пристегнут ремнем безопасности, нарушил правила проезда железнодорожного переезда, не имел соответствующих документов о регистрации авто и не выполнил требования об остановке. Кроме того, его микроавтобус не имел отметки о прохождении техосмотра и заднего регистрационного знака.

В результате автомобиль был доставлен на штрафную стоянку. В данный момент проводится проверка.