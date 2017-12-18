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В Речицком районе мужчина убил приятеля и закопал тело в лесу

18.12.2017 14:01 — ЧП | Tut.by  
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Убийство с особой жестокостью расследуют в Гомельской области. В нем подозревается уже отсидевший за аналогичное преступление местный житель деревни Александровка Речицкого района. В областном управлении Следственного комитета рассказали подробности трагедии.


По предварительной версии следствия убийство произошло дома у подозреваемого в период с 14 по 16 декабря. Во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт. В результате хозяин дома избил гостя. Тот от полученных травм скончался. Мужчина вывез тело в лес недалеко от дома и там спрятал.

Известно, что 63-летний подозреваемый уже был осужден за убийство на 15 лет, два года назад освободился из тюрьмы. За это время несколько раз привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Предполагаемый убийца задержан и водворен в изолятор временного содержания.

 
 
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Убийство с особой жестокостью расследуют в Гомельской области. В нем подозревается уже ранее судимый за аналогичное преступление местный житель деревни...

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