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Она представилась работницей ЖЭУ, он вломился в квартиру: пара обокрала 81-летнюю женщину

18.12.2017 13:58 — ЧП | Tut.by  
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Безработная семейная пара обокрала 81-летнюю могилевчанку. Жена представилась сотрудницей ЖЭУ, а муж вломился в квартиру к пенсионерке и забрал 100 рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По сведениям сотрудников уголовного розыска, несколько месяцев назад муж и жена искали информацию о престарелой женщине, интересовались, куда она ходит, с кем живет.

Когда поняли, что пенсионерка одинока, 36-летняя могилевчанка пришла к ней, представившись работницей ЖЭУ. Она предложила женщине помощь — сходить оплатить коммунальные слуги. Та не поддалась на уговоры, но согласилась сходить в отделение банка вместе с «помощницей».

После того, как пенсионерка расплатилась в банке, она вернулась домой, попрощавшись с «сотрудницей ЖЭУ». Та осталась на улице, сообщив обо всем супругу. Тот вломился в квартиру к женщине, угрожал, требовал отдать деньги. Получив кошелек со 100 рублями, злоумышленник скрылся. А перепуганная пенсионерка вызвала милицию, описав нападавшего приехавшим оперативникам.

Злоумышленников вычислили быстро. Оказалось, что 32-летний супруг ранее был неоднократно судим за кражи, грабежи и угон транспортного средства. Семейная пара задержана.

 
 
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