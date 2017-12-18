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Убийца-рецидивист в Речице избил до смерти собутыльника и спрятал тело

18.12.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Следствие устанавливает обстоятельства жестокого убийства в Речицком районе, где был найден мертвым 38-летний мужчина, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Убийство произошло в деревне Александровка в период 14 по 16 декабря. Потерпевший распивал спиртные напитки с односельчанином у него дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Гостя избили, и от полученных травм он скончался на месте.

Убийца-рецидивист в Речице избил до смерти собутыльника и спрятал тело
CC BY 2.0 / Seniju / Tool
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Собутыльник, обнаружив это, решил скрыть следы преступления, и спрятал тело убитого в лестном массиве возле дома.

Как сообщили в УСК, подозреваемый уже задержан. Он содержится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.

Известно, что это 63-летний уроженец Гомеля, в прошлом отсидевший за убийство. В 2000 году был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима и к принудительному лечению от алкоголизма. Также в 2016 и 2017 годах несколько раз привлекался к административной ответственности за то, что распивал спиртное в общественном месте.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подозреваемый, который в прошлом он отсидел 15 лет за убийство, а также отправлялся на принудительное лечение от алкоголизма, задержан.

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