Прогулка с заключением: бобруйчан за 7 сломанных светофоров ждет тюрьма

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих бобруйчан, которые, находясь в нетрезвом виде, повредили семь светофоров в районном центре, сообщает издание "Вечерний Бобруйск" .

Инцидент произошел вечером 17 декабря. Двое рабочих местного предприятия 18 и 19 лет выпивали в общей компании на открытой площадке по улице Социалистической. После они решили отделиться от друзей и пошли гулять по городу. В ходе "прогулки" с 0:30 до 1:30 ночи они повредили семь светофоров в центре города — на улице Советской и ее пересечении с Интернациональной. Один светофор сломан полностью, у остальных — выломаны козырьки, уточняет издание.

Молодые люди помещены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 (Хулиганство, совершенное группой лиц). Санкции статьи предусматривают арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.

Также молодые люди будут обязаны возместить причиненный ущерб предприятию СМЭП, обслуживающему светофора, сумма которого уточняется.