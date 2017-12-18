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Молодежь в Минске развлекалась, бросая из машины в людей петарды
18.12.2017 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сотрудники милиции ищут в Минске граждан, которые развлекались, бросая из автомобиля в людей на общественных остановках зажженные петарды, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.
"Сейчас представила, что на тех остановках могли бы стоять близкие люди, и стало страшно. Что это за род развлечений? Почему им смешно?", – написала минчанка в Twitter.
По информации ГУВД, сейчас по данному факту проводится проверка.
"Милиция устанавливает лиц, возможно причастных к произошедшему", – уточнили в управлении.
Там также сообщили, что действиям молодых людей милицией будет дана правовая оценка. По информации столичных правоохранителей, наказание может быть существенной – вплоть до уголовной.
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По информации столичных правоохранителей, наказание может быть существенной – вплоть до уголовной.
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