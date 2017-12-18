Молодежь в Минске развлекалась, бросая из машины в людей петарды

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сотрудники милиции ищут в Минске граждан, которые развлекались, бросая из автомобиля в людей на общественных остановках зажженные петарды, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

"Сейчас представила, что на тех остановках могли бы стоять близкие люди, и стало страшно. Что это за род развлечений? Почему им смешно?", – написала минчанка в Twitter.

Сейчас представила, что на тех остановках могли бы стоять близкие люди и стало страшно.

Что это за род развлечений? Почему им смешно? А если попадёт в кого-то?

Боже, это просто уму непостижимо

Мне кажется их надо найти и наказать. Я не права? @OnlinerBY @tutby @mvd_by pic.twitter.com/xqSc6WHT3b — vlast'_slava (@Vlast_slava) 17 декабря 2017 г.

​По информации ГУВД, сейчас по данному факту проводится проверка.

"Милиция устанавливает лиц, возможно причастных к произошедшему", – уточнили в управлении.

Там также сообщили, что действиям молодых людей милицией будет дана правовая оценка. По информации столичных правоохранителей, наказание может быть существенной – вплоть до уголовной.