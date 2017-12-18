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Грузовик украинской Нацгвардии врезался в остановку: погибла женщина

18.12.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Грузовик Национальной гвардии врезался в остановку транспорта в городе Новая Одесса, в результате погибла девушка, передает портал 0512 со ссылкой на полицию.

Грузовик украинской Нацгвардии врезался в остановку: погибла женщина
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел в понедельник утром на автодороге Благовещенское – Николаев, которая пересекает Новую Одессу. От грузовой машины MAN на ходу оторвался полуприцеп и въехал в остановку, на которой находились люди.

В результате на месте аварии погибла 43-летняя местная жительница. Остальные граждане, находившиеся на остановке, успели отскочить. Водитель и пассажиры грузовика не пострадали.

По информации портала, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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Теги: Минск
 
 
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Всего на остановке в момент аварии находились шесть человек, пятеро увидели ехавший в их сторону неуправляемый прицеп и успели отскочить.

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