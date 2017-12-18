Украинец опоздал на поезд и решил вернуться на родину лесными тропами

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Брагинском районе украинца, который опоздал на поезд и решил вернуться на родину, нелегально перейдя границу, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Подозрительного мужчину обнаружили вечером 15 декабря в районе населенного пункта Колыбань.

"Молодой человек возвращался с работы на Чернобыльской АЭС транзитом через Беларусь в украинский город Новгород-Северский. Опоздав на поезд, решил пойти незаконным путем – по участку "зеленой" границы", – сказали в ГПК.

По информации комитета, нарушитель – 26-летний гражданин Украины – был задержан.

В отношении мужчины гомельские пограничники начали административный процесс по статье 23.29 (незаконное пересечение границы) КоАП Республики Беларусь.