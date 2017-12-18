Британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Британский актер Дариус Кэмпбелл впал в кому и едва не умер после того, как во время рекламной кампании выпил воды из Темзы, сообщает издание NME.

Darius nearly died after drinking sewage water from River Thames https://t.co/udU4xa7fFM pic.twitter.com/c4cwmDrTrm — NME (@NME) 18 декабря 2017 г.

​Актер участвовал в съемках для благотворительной организации Fresh2o, которая распространяет фильтры для воды в Африке. Он рассказывал о специальных бутылках, в которых фильтры удаляют 99,9% бактерий и вирусов. Во время съемок Кэмпбелл набрал воды прямо из реки и отпил из бутылки, в которой, как установили позже, не было фильтра.

"Чтобы собрать средства для поставок фильтров для воды в Африку, мы сделали демонстрационное видео на Темзе рядом с выходом канализации", — сказал актер.

В результате актер заработал отек мозга и впал в кому, которая могла иметь летальный исход. Как выяснилось позже, Кэмпбелл подхватил вирус, который привел к заболеванию бактериальным менингитом.

Спасло актера от смерти только то, что он был своевременно госпитализирован.