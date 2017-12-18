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Британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому

18.12.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Британский актер Дариус Кэмпбелл впал в кому и едва не умер после того, как во время рекламной кампании выпил воды из Темзы, сообщает издание NME.

​Актер участвовал в съемках для благотворительной организации Fresh2o, которая распространяет фильтры для воды в Африке. Он рассказывал о специальных бутылках, в которых фильтры удаляют 99,9% бактерий и вирусов. Во время съемок Кэмпбелл набрал воды прямо из реки и отпил из бутылки, в которой, как установили позже, не было фильтра.

"Чтобы собрать средства для поставок фильтров для воды в Африку, мы сделали демонстрационное видео на Темзе рядом с выходом канализации", — сказал актер.

В результате актер заработал отек мозга и впал в кому, которая могла иметь летальный исход. Как выяснилось позже, Кэмпбелл подхватил вирус, который привел к заболеванию бактериальным менингитом.

Спасло актера от смерти только то, что он был своевременно госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе благотворительной акции по распространению фильтров для воды в Африке британский актер Дарюс Кэмпбелл сделал глоток воды из реки Темзы и попал в больницу с...

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