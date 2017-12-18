|
Британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому
18.12.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Британский актер Дариус Кэмпбелл впал в кому и едва не умер после того, как во время рекламной кампании выпил воды из Темзы, сообщает издание NME.
Актер участвовал в съемках для благотворительной организации Fresh2o, которая распространяет фильтры для воды в Африке. Он рассказывал о специальных бутылках, в которых фильтры удаляют 99,9% бактерий и вирусов. Во время съемок Кэмпбелл набрал воды прямо из реки и отпил из бутылки, в которой, как установили позже, не было фильтра.
"Чтобы собрать средства для поставок фильтров для воды в Африку, мы сделали демонстрационное видео на Темзе рядом с выходом канализации", — сказал актер.
В результате актер заработал отек мозга и впал в кому, которая могла иметь летальный исход. Как выяснилось позже, Кэмпбелл подхватил вирус, который привел к заболеванию бактериальным менингитом.
Спасло актера от смерти только то, что он был своевременно госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе благотворительной акции по распространению фильтров для воды в Африке британский актер Дарюс Кэмпбелл сделал глоток воды из реки Темзы и попал в больницу с...
|
Архив (ЧП)
Комментарии