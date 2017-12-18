Неизвестные разлили ртуть в Речице у памятника воинам-танкистам

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Речицкие спасатели ликвидировали разлив ртути у памятника в парке Победы, сообщила газета " Днепровец ".



© Sputnik/ Егор Еремов Бутылку со ртутью нашли на мусороперерабатывающем заводе в Бресте

Опасный металл был обнаружен у памятника воинам-танкистам утром в понедельник 18 декабря – сообщение в МЧС поступило в 12:42.

По данным издания, на место прибыли сотрудники МЧС, которые собрали с постамента памятника около 250 граммов ртути.

В настоящее время сотрудники речицкой милиции проводят по факту проверку, личность граждан, которые могли разлить ртуть у памятника, устанавливается.