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Неизвестные разлили ртуть в Речице у памятника воинам-танкистам
18.12.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Речицкие спасатели ликвидировали разлив ртути у памятника в парке Победы, сообщила газета "
© Sputnik/ Егор Еремов
Опасный металл был обнаружен у памятника воинам-танкистам утром в понедельник 18 декабря – сообщение в МЧС поступило в 12:42.
По данным издания, на место прибыли сотрудники МЧС, которые собрали с постамента памятника около 250 граммов ртути.
В настоящее время сотрудники речицкой милиции проводят по факту проверку, личность граждан, которые могли разлить ртуть у памятника, устанавливается.
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Личность граждан, которые могли разлить ртуть у памятника, устанавливается.
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Архив (ЧП)
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