В Слониме из-за задымления эвакуировали 170 детей из сада

Из детского сада в Слониме из-за задымления эвакуировали более 170 детей. ЧП произошло 18 декабря в дошкольном учреждении на Коссовском тракте, сообщает БЕЛТА.



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В полдень спасателям поступило сообщение о задымлении в одном из помешений детского сада. На место были направлены четыре расчета спасателей, а также машины служб взаимодействия.

«По прибытии на место было обнаружено плотное задымление в помещении электрощитовой и незначительное в помещениях первого этажа детского сада. Из здания эвакуированы свыше 170 детей и около 40 работников дошкольного учреждения», — отметили в областном управлении МЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет. Вероятнее всего, причиной задымления стало короткое замыкание в электрощите, от которого запитано кухонное оборудование. До конца дня работоспособность щита будет восстановлена.

Дети были переведены в здание соседней школы. Оперативно были оповещены родители. Ожидается, что завтра сад продолжит работу в обычном режиме.