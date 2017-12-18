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Уголовное дело завели на витебчанок за срезанные на клумбе цветы

18.12.2017 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. На двух жительниц Витебска завели уголовное дело за срезанные цветы на клумбе на улице Медицинской, сообщила представитель Следственного комитета РБ Юлия Гончарова.

Инцидент произошел 26 ноября. Мама и ее 15-летняя дочь срезали цветы возле жилого дома. На их действия обратила внимания местная жительница, которая потребовала, чтобы те оставили растения в покое, а когда они отказались это делать, взяла в руки телефон и стала снимать происходящее на камеру.

В понедельник видео, с которым обратилась потерпевшая в милицию, было опубликовано на странице в Facebook Гончаровой.

На видео видно, как возмущенная жительница утверждает, что это она сажала цветы. По ее словам, прежде, чем срезать цветы, горожанки должны были спросить разрешения у жильцов. На это женщина с дочерью ответили по-хамски.

Всего витебчанки срезали 25 цветков общей стоимостью 30 рублей.

По данным СК, после проведенной ОВД проверки материал поступил из прокуратуры Витебска в следствие. Сейчас ситуация изучается процессуальным контролем Следственного комитета.

В отношении двух жительниц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса (грабеж, совершенный группой лиц), санкции которой предполагают наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 2 до 6 лет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мать и ее 15-летняя дочь срезали 25 цветков возле жилого дома; ущерб оценили в 30 рублей.

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