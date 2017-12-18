ЧП в Витебске: дома, школы, детсады и роддома были оставлены без воды

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Последствия технической аварии, оставившей без воды более 35 тысяч человек, будут устранены во вторник, сообщила Sputnik пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Инцидент случился вечером 17 декабря в переулке Шпилевского — прорыв трубопровода привел к падению давления в магистральном трубопроводе и прекращению водоснабжения одного из районов Витебска.



© Фото: МЧС РБ Без воды остались более 350 домов Витебска

В частности, около часа горячей и холодной воды не было в 351 жилом доме Первомайского района, в которых проживает около 35 тысяч человек, а также в 10 школах и 12 детских садах. От аварии пострадали городские клинические роддома №1 и 2, областная клиническая больница, онкологический диспансер и областной специализированный дом ребенка.

Сейчас водоснабжение на этих объектах организовано по двум резервным линиям, сообщила Марина Фандо.



© Фото: МЧС РБ Авария на магистральном трубопроводе в Витебске

"Вода на этих объектах есть. Восстанавливается работа магистрального трубопровода", — сказала она.

Работы на аварийном участке должны были закончиться к 16:00 понедельника, однако возникли некоторые технические сложности. В результате рабочие будут трудиться на участке ночью, а полностью восстановить работу трубопровода планируют во вторник, добавила специалист.

"Производится демонтаж аварийного участка. Изготовляется новый участок. Ведется его монтаж", — пояснила собеседница.

На устранение последствий аварии задействовали три аварийные бригады (около 20 специалистов) "Витебскводоканала", используется шесть единиц техники.

Топите снег!

Техническая авария стала значительным событием для жителей Витебска, которое они в воскресенье обсуждали, в том числе и в социальных сетях.

Одни жители предлагали топить снег, другие уточняли, в каких районах вода есть, и планировали сходить туда в гости. Те, у кого вода была, жаловались на ее качество.

"Стремная вода течет. На колу похожа", — написал один из пользователей.

"Платите ЖКХ полностью и вовремя", — пошутил другой.