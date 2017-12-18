В Речице неизвестный разлил ртуть в центральном парке

Сообщение о нахождении опасного отравляющего вещества в общественном месте поступило в центр оперативного управления РОЧС днем 18 декабря, сообщает «Дняпровец».





Возле памятника воинам-танкистам работники МЧС обнаружили два места с разлитой ртутью, площадью 0,5 кв. м и 1 кв.м.

Вещество собрали и доставили в районный отдел по ЧС. Разбираться в случившемся будет милиция.



