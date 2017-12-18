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В Речице неизвестный разлил ртуть в центральном парке
Сообщение о нахождении опасного отравляющего вещества в общественном месте поступило в центр оперативного управления РОЧС днем 18 декабря,
Возле памятника воинам-танкистам работники МЧС обнаружили два места с разлитой ртутью, площадью 0,5 кв. м и 1 кв.м.
Вещество собрали и доставили в районный отдел по ЧС. Разбираться в случившемся будет милиция.
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Возле памятника воинам-танкистам работники МЧС обнаружили два места с разлитой ртутью.
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Архив (ЧП)
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