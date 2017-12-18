МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сотрудники Оперативной таможни пресекли ввоз в Беларуси 37 тонн мандаринов без необходимых сопроводительных документов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Нарушения законодательства были выявлены при проведении таможенного контроля партии греческих мандаринов, которые ввозились в Беларусь из Польши.

"При проверке документов на фрукты у таможенных органов возникли сомнения в достоверности наименования товара", – сказали в ГТК.

По результатам экспертизы выяснилось, что фрукты относятся к другому виду цитрусовых, а производитель предоставил таможенникам информацию, подтверждающую данные сведения. На товар не оказалось ни товаросопроводительных документов, ни фитосанитарного сертификата, который подтверждал бы безопасность продукции.

По факту таможней был начат административный процесс, фрукты стоимостью свыше 110 тысяч рублей изъяты.