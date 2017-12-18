18 декабря поздно вечером открытым пламенем горело кафе армянской кухни «Оазис», расположенное возле спортивно-оздоровительного комплекса «Раубичи». Об этом TUT.BY сообщили читатели, а в Instagram появилось видео происшествия.

Около 22.00 открытым пламенем горела крыша заведения, рассказал наш читатель Михаил. Возле кафе было несколько машин спасателей. В районе 23 часов возгорание уже потушили.

A post shared by КОКО. БАЙ — ОХОТНИКИ ЗА ЕДОЙ (@koko_by) on Dec 18, 2017 at 11:02am PST

Очевидцы рассказали, что пострадавших в результате возгорания нет, всех вовремя вывели из здания.