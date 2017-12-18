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Под Минском открытым пламенем горело кафе "Оазис"

18.12.2017 23:49 — ЧП | Tut.by  
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18 декабря поздно вечером открытым пламенем горело кафе армянской кухни «Оазис», расположенное возле спортивно-оздоровительного комплекса «Раубичи». Об этом TUT.BY сообщили читатели, а в Instagram появилось видео происшествия.

Около 22.00 открытым пламенем горела крыша заведения, рассказал наш читатель Михаил. Возле кафе было несколько машин спасателей. В районе 23 часов возгорание уже потушили.

Очевидцы рассказали, что пострадавших в результате возгорания нет, всех вовремя вывели из здания.

 
 
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18 декабря поздно вечером открытым пламенем горело кафе армянской кухни "Оазис", расположенное возле спортивно-оздоровительного комплекса "Раубичи".

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