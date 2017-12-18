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Под Минском открытым пламенем горело кафе "Оазис"
18 декабря поздно вечером открытым пламенем горело кафе армянской кухни «Оазис», расположенное возле спортивно-оздоровительного комплекса «Раубичи». Об этом TUT.BY сообщили читатели, а в Instagram появилось
Около 22.00 открытым пламенем горела крыша заведения, рассказал наш читатель Михаил. Возле кафе было несколько машин спасателей. В районе 23 часов возгорание уже потушили.
Очевидцы рассказали, что пострадавших в результате возгорания нет, всех вовремя вывели из здания.
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18 декабря поздно вечером открытым пламенем горело кафе армянской кухни "Оазис", расположенное возле спортивно-оздоровительного комплекса "Раубичи".
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Архив (ЧП)
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