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Минобороны Польши: МиГ-29 разбился, пилот катапультировался и жив

18.12.2017 22:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек – Sputnik. Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши потерпел крушение вблизи Минска Мазовецкого, пилот самолета успел катапультироваться, он жив, сообщил в понедельник в эфире Польского телевидения замминистра обороны страны Бартош Ковнацкий.

Минобороны Польши: МиГ-29 разбился, пилот катапультировался и жив
© Sputnik / Виктор Толочко
МиГ-29 пропал с радаров в районе Минска Мазовецкого в Польше

Самолет пропал с радаров наземных служб перед приземлением на военном аэродроме в Минске Мазовецком.

"Могу успокоить: пилот катапультировался. Он найден и доставлен в госпиталь", – сказал Ковнацкий.

Заместитель министра обороны Польши также сообщил, что в МиГ во время полета находился только один пилот.

По словам Ковнацкого, обо всех подробностях ЧП уже проинформированы родственники пилота. Других деталей произошедшего замминистра не стал раскрывать.

В свою очередь в пресс-службе Министерства обороны Польши сообщили, что жизнь пилота вне опасности. В настоящее время специалисты занимаются выяснением причин ЧП, расследовать инцидент будут прокуратура и военная полиция.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет пропал с радаров наземных служб перед приземлением на военном аэродроме в Минске Мазовецком.

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