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Минобороны Польши: МиГ-29 разбился, пилот катапультировался и жив
18.12.2017 22:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши потерпел крушение вблизи Минска Мазовецкого, пилот самолета успел катапультироваться, он жив, сообщил в понедельник в эфире Польского телевидения замминистра обороны страны Бартош Ковнацкий.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолет пропал с радаров наземных служб перед приземлением на военном аэродроме в Минске Мазовецком.
"Могу успокоить: пилот катапультировался. Он найден и доставлен в госпиталь", – сказал Ковнацкий.
Заместитель министра обороны Польши также сообщил, что в МиГ во время полета находился только один пилот.
По словам Ковнацкого, обо всех подробностях ЧП уже проинформированы родственники пилота. Других деталей произошедшего замминистра не стал раскрывать.
В свою очередь в пресс-службе Министерства обороны Польши сообщили, что жизнь пилота вне опасности. В настоящее время специалисты занимаются выяснением причин ЧП, расследовать инцидент будут прокуратура и военная полиция.
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Самолет пропал с радаров наземных служб перед приземлением на военном аэродроме в Минске Мазовецком.
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