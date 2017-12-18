Организатор контрабанды мигрантов в Греции получил 1,5 тыс. лет тюрьмы

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Суд Салоников вынес приговор 54-летнему греку за организацию нелегальной переправки в Грецию сотен мигрантов из Турции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.



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Мужчина получил 1489 лет тюремного заключения, еще 22 подсудимых также были приговорены к длительным срокам – от 200 до 300 лет.

Осужденные после оглашения приговора были взяты под стражу и переведены в тюрьмы.

Как говорится в обвинительном заключении, группа занималась контрабандной деятельностью с 2015 по 2016 год. Беженцы из Ирака и Сирии платили нелегальным перевозчикам, чтобы их вывезли в Салоники. Для переправки нелегалов использовались грузовики с тайниками.

В 2015 году сотни тысяч мигрантов из Турции через Грецию отправились в Европу. В начале прошлого года "балканский маршрут" миграции был закрыт, в Греции оказались заблокированы около 60 тысяч мигрантов.