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Организатор контрабанды мигрантов в Греции получил 1,5 тыс. лет тюрьмы
18.12.2017 22:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Суд Салоников вынес приговор 54-летнему греку за организацию нелегальной переправки в Грецию сотен мигрантов из Турции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Мужчина получил 1489 лет тюремного заключения, еще 22 подсудимых также были приговорены к длительным срокам – от 200 до 300 лет.
Осужденные после оглашения приговора были взяты под стражу и переведены в тюрьмы.
Как говорится в обвинительном заключении, группа занималась контрабандной деятельностью с 2015 по 2016 год. Беженцы из Ирака и Сирии платили нелегальным перевозчикам, чтобы их вывезли в Салоники. Для переправки нелегалов использовались грузовики с тайниками.
В 2015 году сотни тысяч мигрантов из Турции через Грецию отправились в Европу. В начале прошлого года "балканский маршрут" миграции был закрыт, в Греции оказались заблокированы около 60 тысяч мигрантов.
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Группа занималась контрабандной деятельностью с 2015 по 2016 год. Беженцы из Ирака и Сирии платили нелегальным перевозчикам, чтобы их вывезли в Салоники.
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