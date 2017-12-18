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МиГ-29 пропал с радаров в районе Минска Мазовецкого в Польше

18.12.2017 21:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек – Sputnik. Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши пропал в понедельник с экранов радаров, сообщила радиостанция RMF FM.

"Истребитель МиГ-29, который должен был приземлиться на аэродроме в Минске Мазовецком, пропал", – сообщило радио.

Связь с пилотом самолета была утеряна, когда он направлялся на посадку, затем МиГ исчез с экранов радаров.

В настоящее время полиция ведет поиски пилота и истребителя. В район места исчезновения самолета направлены бригады пожарных.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время полиция ведет поиски пилота и истребителя. В район места исчезновения самолета направлены бригады пожарных.

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