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Белорусов задержали на складе поддельной парфюмерии в Польше
18.12.2017 21:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Мужчину и женщину белорусского происхождения задержали в Польше на складе контрафактной парфюмерии, сообщила в понедельник Налоговая администрация Белостока.
Склад находился в подвале магазина парфюма под Надаржином (Мазовецкое воеводство). Всего правоохранители обнаружили около девяти тысяч единиц поддельной парфюмерной и косметической продукции известных мировых брендов.
"Два человека (женщина и мужчина) белорусской национальности были задержаны", — говорится в сообщении.
Продукция со склада расходилась по различным каналам. Если бы обнаруженная продукция была оригинальной, то примерная ее стоимость составила бы более 350 тысяч долларов.
При обыске кроме денег, контрафактной продукции и электронного оборудования было найдено около семи граммов порошка белого цвета, который был отправлен на экспертизу. Предполагается, что это может быть наркотик.
Задержанным белорусам и белоруске грозит до пяти лет лишения свободы.
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Кроме контрафактной продукции при обыске был найден белый порошок, который возможно является наркотиком.
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