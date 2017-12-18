Белорусов задержали на складе поддельной парфюмерии в Польше

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Мужчину и женщину белорусского происхождения задержали в Польше на складе контрафактной парфюмерии, сообщила в понедельник Налоговая администрация Белостока.

Склад находился в подвале магазина парфюма под Надаржином (Мазовецкое воеводство). Всего правоохранители обнаружили около девяти тысяч единиц поддельной парфюмерной и косметической продукции известных мировых брендов.

"Два человека (женщина и мужчина) белорусской национальности были задержаны", — говорится в сообщении.

Продукция со склада расходилась по различным каналам. Если бы обнаруженная продукция была оригинальной, то примерная ее стоимость составила бы более 350 тысяч долларов.

При обыске кроме денег, контрафактной продукции и электронного оборудования было найдено около семи граммов порошка белого цвета, который был отправлен на экспертизу. Предполагается, что это может быть наркотик.

Задержанным белорусам и белоруске грозит до пяти лет лишения свободы.