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Дети в Лунинце сняли порно с одноклассником, четверых будут судить

18.12.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек – Sputnik. Уголовное дело за распространение порно было возбуждено в отношении четверых жителей Лунинца за распространение материалов порнографического характера, сообщил ресурс "Медиа-Полесье" со ссылкой на заместителя прокурора Лунинецкого района Ольгу Богатыревич.

Дети в Лунинце сняли порно с одноклассником, четверых будут судить
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
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По ее словам, дети 7 августа уговорили одноклассника снять брюки и стать на четвереньки перед псом, пообещав ему за это 35 рублей. Происходящее сняли на видео, а затем разместили в социальной сети "ВКонтакте". Некоторые пользователи интернета посмотрели ролик в сети, а некоторые – переслали его знакомым.

По информации Богатыревич, обвинение по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Беларуси (распространение порнографии с изображением несовершеннолетнего) было предъявлено четверым жителям Лунинца, которым от 17 до 23 лет.

При этом обвиняемых могло быть больше – в отношении 12 человек были вынесены постановления об отказе в возбуждении дел, так как данные люди это видео никому не пересылали.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 343 УК, лишение свободы от трех до восьми лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 343 УК, лишение свободы от трех до восьми лет.

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