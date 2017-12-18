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В баре на Зыбицкой украли шубу: милиция ищет парня и двух девушек

18.12.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Милиция ищет трех человек по подозрению в краже шубы в одном из баров на улице Зыбицкой в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в столичном ГУВД.

В баре на Зыбицкой украли шубу: милиция ищет парня и двух девушек
© Pixabay
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Инцидент произошел ночью 16 декабря. У посетительницы бара "Банки-бутылки" украла шубу девушка, которая отнесла ее в другой бар, расположенный рядом. Там она повесила шубу на вешалку.

В ГУВД отметили, что из второго бара шубу выносила уже подруга девушки, она передала ее. Все трое объявлены в розыск.

Моменты кражи шубы и передачи ее другим подозреваемым попал в объективы камер видеонаблюдения. Милиция располагает приметами подозреваемых.

Правоохранители просят тех, кто узнал девушку на фото, обратиться по телефонам: 8(044) 796-80-86, 8(029) 745-48-93.

 
Теги: Минск
 
 
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Из заведения шубу вынесла девушка и отнесла в другой бар, а оттуда ее вынесла подруга и передала парню.

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