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В баре на Зыбицкой украли шубу: милиция ищет парня и двух девушек
18.12.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Милиция ищет трех человек по подозрению в краже шубы в одном из баров на улице Зыбицкой в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в столичном ГУВД.
Инцидент произошел ночью 16 декабря. У посетительницы бара "Банки-бутылки" украла шубу девушка, которая отнесла ее в другой бар, расположенный рядом. Там она повесила шубу на вешалку.
В ГУВД отметили, что из второго бара шубу выносила уже подруга девушки, она передала ее. Все трое объявлены в розыск.
Моменты кражи шубы и передачи ее другим подозреваемым попал в объективы камер видеонаблюдения. Милиция располагает приметами подозреваемых.
Правоохранители просят тех, кто узнал девушку на фото, обратиться по телефонам: 8(044) 796-80-86, 8(029) 745-48-93.
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Из заведения шубу вынесла девушка и отнесла в другой бар, а оттуда ее вынесла подруга и передала парню.
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