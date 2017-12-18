|
Поезд упал с моста на шоссе в США
18.12.2017 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Скоростной поезд в штате Вашингтон сошел с рельсов на мосту, сообщили в понедельник местные власти.
На фото, которую власти округа Пьерс опубликовали в социальной сети в Twitter, видно, что с путей сошел последний вагон состава.
Шериф округа в специальном заявлении сообщил, что в результате аварии есть пострадавшие, однако не уточнил их число. Полиция рекомендует гражданам избегать района ЧП в связи с автомобильными заторами.
По информации транспортного оператора Amtrak, данный поезд в понедельник утром в первый раз вышел на маршрут между Портлендом и Сиэтлом.
В настоящее время на месте происшествия работают медики, полиция и спасатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на месте происшествия работают медики, полиция и спасатели.
|
Архив (ЧП)
Комментарии