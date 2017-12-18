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Поезд упал с моста на шоссе в США

18.12.2017 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек – Sputnik. Скоростной поезд в штате Вашингтон сошел с рельсов на мосту, сообщили в понедельник местные власти.

На фото, которую власти округа Пьерс опубликовали в социальной сети в Twitter, видно, что с путей сошел последний вагон состава.

Шериф округа в специальном заявлении сообщил, что в результате аварии есть пострадавшие, однако не уточнил их число. Полиция рекомендует гражданам избегать района ЧП в связи с автомобильными заторами.

По информации транспортного оператора Amtrak, данный поезд в понедельник утром  в первый раз вышел на маршрут между Портлендом и Сиэтлом.

В настоящее время на месте происшествия работают медики, полиция и спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на месте происшествия работают медики, полиция и спасатели.

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