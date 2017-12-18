Поезд упал с моста на шоссе в США

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Скоростной поезд в штате Вашингтон сошел с рельсов на мосту, сообщили в понедельник местные власти.

На фото, которую власти округа Пьерс опубликовали в социальной сети в Twitter, видно, что с путей сошел последний вагон состава.

All SB lanes of I-5 blocked near Mounts Road in Pierce County due to derailed train car. Avoid area! pic.twitter.com/SBH7dCc6yg — WSDOT Tacoma Traffic (@wsdot_tacoma) 18 декабря 2017 г.

WSP diverting traffic at DuPont. WSP aiding withbroad closure & getting assistance to scene. pic.twitter.com/fRw4uGNIVv — Trooper Brooke Bova (@wspd1pio) 18 декабря 2017 г.

Шериф округа в специальном заявлении сообщил, что в результате аварии есть пострадавшие, однако не уточнил их число. Полиция рекомендует гражданам избегать района ЧП в связи с автомобильными заторами.

По информации транспортного оператора Amtrak, данный поезд в понедельник утром в первый раз вышел на маршрут между Портлендом и Сиэтлом.

В настоящее время на месте происшествия работают медики, полиция и спасатели.