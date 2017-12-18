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Обломки истребителя МиГ-29 обнаружены недалеко от Минска Мазовецкого
19.12.2017 07:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Польские военные обнаружили обломки истребителя МиГ-29 ВВС Польши, потерпевшего крушение в районе Минска Мазовецкого, сообщает телеканал TVN24.
© Sputnik / Виктор Толочко
МиГ-29 исчез с радаров перед посадкой в понедельник вечером. Пилот успел катапультироваться, известно, что он жив и находится в госпитале.
"Машина найдена примерно в четырех-пяти километрах от города Калюшин", — говорится в сообщении польских военных.
По сообщению пресс-службы Минобороны Польши выяснением обстоятельств происшествия займутся военная полиция и прокуратура. По словам военных, говорить о причинах катастрофы пока слишком рано. На место аварии направился и.о. министра обороны Бартош Ковнацкий — глава ведомства Антоний Мачеревич в настоящее время находится в Афганистане.
На месте происшествия уже начала работать государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. По предварительным данным, самолет уничтожен и не подлежит восстановлению.
Известно, что у 28-летний летчика ВВС Польши, который пилотировал МиГ, около 400 часов налета, в том числе около 200 налета на МиГ-29. Перед тем, как самолет пропал с экранов радаров, летчик не сообщал о каких-либо проблемах на борту. Он совершал учебный полет и должен был приземлиться на аэродроме в Минске Мазовецком — там же, откуда вылетел.
В базе тактической авиации, расположенной в Минске Мазовецком, осталось еще 15 таких самолетов. До выяснения причин аварии все полеты приостановлены.
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Истребитель польских ВВС пропал с радаров в понедельник вечером - пилот успел катапультироваться.
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