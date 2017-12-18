В США уточнили данные по погибшим в результате крушения поезда

МИНСК, 19 дек — Sputnik. В понедельник недалеко от Сиэтла скоростной поезд рухнул на автостраду в штате Вашингтон в США. Сначала сообщалось о трех погибших, но ночью во вторник власти уточнили количество жертв — по последней информации погибло шесть человек, еще 77 госпитализированы, сообщает газета Seattle Times.

Представитель шерифа округа Пьерс сообщил, что есть многочисленные пострадавшие как среди пассажиров поезда, так и среди водителей автомобилей, ехавших по трассе.

Президент США Дональд Трамп, которому доложили о катастрофе, отметил, что США следует пересмотреть приоритетность расходов: деньги, потраченные на войну на Ближнем Востоке, следовало бы инвестировать в инфраструктуру США.

"Крушение поезда, которое только что произошло в Дюпонте, штат Вашингтон, более чем когда-либо демонстрирует, почему инфраструктурный план, который скоро поступит на рассмотрение, должен быть утвержден быстро. Семь триллионов долларов были потрачены на Ближнем Востоке, в то время как наши дороги, мосты, туннели, железные дороги (и многое другое) рушатся! Но это не надолго!" — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2017 г.

Президент США выразил сочувствие пострадавшим при крушении поезда и поблагодарил службы быстрого реагирования, которые сейчас находятся на месте событий.

Авария произошла в 7:40 по местному времени в понедельник близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла (штат Вашингтон). Вагон сошел с рельсов на железнодорожном путепроводе и рухнул на шоссе I-5.