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В США уточнили данные по погибшим в результате крушения поезда
19.12.2017 06:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. В понедельник недалеко от Сиэтла скоростной поезд рухнул на автостраду в штате Вашингтон в США. Сначала сообщалось о трех погибших, но ночью во вторник власти уточнили количество жертв — по последней информации погибло шесть человек, еще 77 госпитализированы, сообщает газета Seattle Times.
Представитель шерифа округа Пьерс сообщил, что есть многочисленные пострадавшие как среди пассажиров поезда, так и среди водителей автомобилей, ехавших по трассе.
Президент США Дональд Трамп, которому доложили о катастрофе, отметил, что США следует пересмотреть приоритетность расходов: деньги, потраченные на войну на Ближнем Востоке, следовало бы инвестировать в инфраструктуру США.
"Крушение поезда, которое только что произошло в Дюпонте, штат Вашингтон, более чем когда-либо демонстрирует, почему инфраструктурный план, который скоро поступит на рассмотрение, должен быть утвержден быстро. Семь триллионов долларов были потрачены на Ближнем Востоке, в то время как наши дороги, мосты, туннели, железные дороги (и многое другое) рушатся! Но это не надолго!" — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
Президент США выразил сочувствие пострадавшим при крушении поезда и поблагодарил службы быстрого реагирования, которые сейчас находятся на месте событий.
Авария произошла в 7:40 по местному времени в понедельник близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла (штат Вашингтон). Вагон сошел с рельсов на железнодорожном путепроводе и рухнул на шоссе I-5.
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Несколько вагонов скоростного поезда рухнули с путепровода на автомобильную трассу во время оживленного движения.
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