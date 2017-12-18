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Двухэтажное кафе горело недалеко от спорткомплекса в Раубичах

19.12.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. 18 декабря недалеко от спорткомплекса в Раубичах горело кафе армянской кухни. По сообщению МЧС в 21:38 в службу спасения поступило сообщение о загорании здания кафе вблизи деревни Раубичи, Минского района.

В тушении пожара участвовало 11 единиц спецтехники. Когда спасатели прибыли на место возгорания, выяснилось, что горит крыша двухэтажного кафе на площади около 200 квадратных метров.

Двухэтажное кафе горело недалеко от спорткомплекса в Раубичах
© Фото: МЧС Беларуси
В тушении пожара в кафе принимало участие 11 единиц спецтехники

"Когда было обнаружено возгорание, в кафе находились 10 посетителей и 7 человек персонала. Они успели покинуть здание до прибытия спасателей", — сообщили в подразделении МЧС по Минской области.

В результате пожара была повреждена кровля и имущество в пяти помещениях на втором этаже здания. Причина возгорания устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Кафе "Оазис" горело открытым пламенем, пострадавших в результате возгорания нет - всех посетителей и сотрудников успели вывести из помещения.

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