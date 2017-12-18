Дело Regnum: начался допрос обвиняемых

МИНСК, 19 дек- Sputnik. Обвиняемые по делу белорусских авторов российского информационного агентства Regnum начали давать в суде показания.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело Regnum: обвиняемые вины не признали, но дадут показания в суде

Во вторник начался второй день судебного следствия по обвинению трех граждан Беларуси — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Они была задержаны в начале декабря 2016 года и с тех пор находятся под стражей в СИЗО номер 1 на улице Володарского Минске.

Они обвиняются в том, что их публикации на сайте агенства Regnum были направлены на разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, а Шиптенко и Павловца обвиняют также в незаконной предпринимательской деятельности.

Вначале суд допросил в качестве свидетеля отца Сергея Шиптенко, который попросил об этом суд из-за того, что решил временно уехать за пределы Беларуси. Он дал показания в виде нескольких фраз: "я надеюсь, что суд расставит все точки над i. Я горд, что у меня такой сын".



© Sputnik / Виктор Толочко Прокурор огласил суммы, которые получали белорусские авторы Regnum

С Баранчиком по одну сторону баррикад

Первым из обвиняемых был допрошен Дмитрий Алимкин. Отвечая на вопросы прокурора, он раскатал, как познакомился с Юрием Барнчиковым, который также является фигурантом дела, но скрылся на территории России от белорусских правоохранительных органов.

Юрию Баранчику я отправлял свои тексты — мы познакомились с ним на форуме и лично никогда не встречались. Мы с Баранчиком оказались по одну сторону баррикад и начали общаться на интересующие нас темы. Он предложил написать тексты о Беларуси, потому он живет в Москве. Сначала я писал на его сайт, потом на Regnum. Обвиняемый рассказал, что первоначально он писал бесплатно, а потом была достигнута договоренность по 50 долларов за один текст. По его словам, он забирал деньги в банке по паспорту. "Я не помню, сколько раз получил деньги. Было около 40 материалов". Он сообщил, что его материалы подписывали псевдонимом "Алла Бронник".

Российские компетентные органы не выдали Баранчика за запрос белорусской генеральной прокуратуры.